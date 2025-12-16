Türkiye Gazetesi
Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! "Sana bir sürprizim var!" diyerek duyurdular
Beyaz Show'a uzun yıllar ara veren Beyazıt Öztürk, ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk'ün geri dönüşünü anlaştığı kanal "Sana bir sürprizim var!" diyerek duyurdu.
Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D'de yeni programıyla ekranlara geri dönüyor.
- Yeni programının adının "Joker" olacağı ve yarışma formatında olacağı öne sürülüyor.
- Kanal D'nin tanıtım videosunda Beyazıt Öztürk 'Joker' kılığında yer aldı.
- Çekimlerine bu ay sonu başlanması beklenen program, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Yıllarca sevilerek izlenen Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, ekranlara başka bir formatla dönüş hazırlığı yapıyor.
"SÜRPRİZ" VURGUSU
Kanal D'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk'ün 'Joker' karakteri kılığına girdiği görülürken, "Sana bir sürprizim var!" notu düşüldü.
Öztürk’ün yeni programının adının “Joker” olacağı öne sürülürken, programın yarışma formatı üzerine kurulması bekleniyor.
ÇEKİMLER AY SONU BAŞLIYOR
Çekimlerine bu ay sonu başlanması beklenen programda Beyazıt Öztürk’ün uzun bir ara sonrası ekranlara dönüşü, hem Beyaz Show hayranları hem de televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.
