Beyaz Show'a uzun yıllar ara veren Beyazıt Öztürk, ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk'ün geri dönüşünü anlaştığı kanal "Sana bir sürprizim var!" diyerek duyurdu.

Yıllarca sevilerek izlenen Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, ekranlara başka bir formatla dönüş hazırlığı yapıyor.

"SÜRPRİZ" VURGUSU

Kanal D'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk'ün 'Joker' karakteri kılığına girdiği görülürken, "Sana bir sürprizim var!" notu düşüldü.

Öztürk’ün yeni programının adının “Joker” olacağı öne sürülürken, programın yarışma formatı üzerine kurulması bekleniyor.

ÇEKİMLER AY SONU BAŞLIYOR

Çekimlerine bu ay sonu başlanması beklenen programda Beyazıt Öztürk’ün uzun bir ara sonrası ekranlara dönüşü, hem Beyaz Show hayranları hem de televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası