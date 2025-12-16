Şarkıcı Güllü’nün eski sevgilisi İlker Karaman katıldığı programda özel açıklamalarda bulunarak, ünlü sanatçının hayatına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Güllü’nün yaşadığı güven sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca Güllü’nün kendisine, “Kimseye güvenmiyorum, o yüzden eve kameralar taktırdım” dediğini aktardı. Öte yandan sanatçının kendi odasına yalnızca parmak iziyle girilebildiğini ve kameraların fişleriyle kimsenin oynamamasını özellikle istediğini belirttiğini aktardı.

Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki ifadesinde, “Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkasından annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisini yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm” sözleriyle olayın detaylarını aktardığı öğrenilmişti.

Güllü’nün sevgilisi İlker Karaman ise SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında Güllü ile son görüşmesine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının olaydan yaklaşık 10–15 dakika önce kendisini aradığını belirten Karaman, Güllü’nün güvenlik şüpheleriyle ilgili şunları söyledi:

“İlk ona gittiğimde, biz barışıktan sonra, baktım her taraf kamera… Ne bunlar diye sordum. ‘Kimseye güvenmiyorum, o yüzden bu kadar kamera taktırdım’ demişti bana. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Ben bile giremiyordum. O gece kameraların fişleri çekikti. Yalnızca kendi odasındaki kameranın fişi takılıymış. Bazen gittiğimde ‘Bu kameranın fişini kim çıkardı’ diye serzenişte bulunuyordu. Kendisi tekrar takıyordu yerine. ‘Kameraların fişleriyle kimse oynamasın, bunlara kimse dokunmasın’ diyordu.”

