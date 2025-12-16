ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’le görüştüğü yönündeki açıklamasına Kremlin’den yalanlama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklama Moskova’da karşılık buldu. Trump, bir muhabirin “Son zamanlarda Putin’le doğrudan konuştunuz mu?” sorusuna “Evet, konuştum” cevabını vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün yaptığı açıklamada Trump’ın iddiasını reddetti.

SON TEMAS 16 EKİM

Peskov, Putin ile Trump arasındaki son görüşmenin 16 Ekim tarihinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu tarihten sonra iki lider arasında yeni bir doğrudan temas yaşanmadığını söyleyen sözcü, Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

"GEÇİCİ ÇÖZÜMLER MASADA DEĞİL"

Peskov’un açıklamalarında Rusya’nın savaş ve barış yaklaşımı da yer aldı. Kremlin, savaşı durdurmak ve kalıcı barışı garanti altına almak istediklerini duyurdu. Moskova, kısa vadeli ve geçici çözümlerle yapılan anlaşmalar yerine gerçek ve kapsamlı bir yol haritasını savundu.

PUTİN DOĞRUDAN HAT İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Kremlin, Rusya’da geleneksel hale gelen “başkanın doğrudan hattı” programı için aktif hazırlıkların sürdüğünü iletildi.Vladimir Putin’in, Rus halkından gelen sorular üzerinde şimdiden çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

AB’NİN KİEV AÇIKLAMASINA MESAFE

Dmitry Peskov, Avrupa Birliği liderlerinin Kiev’e güvenlik garantileriyle ilgili ortak açıklamasına da değindi. Kremlin, söz konusu metni henüz görmediklerini, bu nedenle yayınlanan haberler üzerinden yorum yapmayacaklarını aktardı. Metin görüldükten sonra Moskova’nın kapsamlı bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası