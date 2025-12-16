NOW TV ekranlarının popüler dizisi Ben Leman, final yapacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sezonun başından bu yana reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin akıbeti belli oldu.

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez'in paylaştığı Ben Leman, her cumartesi NOW TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümlerin ardından dizinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

BEN LEMAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ben Leman dizisinin final yapıp yapmayacağı, 12.bölümde reyting sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ben Leman dizisinin reytinglerin beklendiği gibi yükselmemesi halinde 13.bölümde final yapacak.

BEN LEMAN FİNAL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 20 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. 12.bölümüyle ekrana gelecek dizide izleyicileri heyecan dolu gelişmeler bekliyor.

BEN LEMAN BİTTİ Mİ?

Ben Leman için henüz final kararı alınmadı. Ancak reytinglerin beklenilen altında kalması durumunda 13.bölümle sona ereceği tahmin ediliyor.

