Kış mevsiminin en çetin geçtiği kentlerimizden Kars, eksi 15 dereceyi gördü. Kars Çayı’nın yüzeyi ise dondurucu soğuklar nedeniyle sadece bir gün içerisinde dondu.

İŞE ZOR GİTTİLER

Çayın donmuş görüntüsü, bölgenin ne denli çetin bir kış yaşadığını gözler önüne seriyor. Sabah erken saatlerde işe gidenler ve vatandaşlar, soğuktan korunmak için kalın giysilere sarılarak kendilerini korumaya çalıştı.

"EKSİ 15 DERECEYİ GÖRDÜK"

Kars Çayı’nın donduğunu ifade eden Poyraz Durna, "Kars sabah saatlerinde eksi 15 dereceyi gördü ve merkezden geçen Kars Çayımız dondu. Yani her sene donduğu gibi bu sene de dondu. Vallahi çok soğuk, beresiz, şapkasız dışarı çıkılmıyor" dedi.

CAMLAR BUZ TUTTU

Öte yandan, Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte, soğuktan Kars Çayı donarken, araçların da camları buz tuttu, vatandaşlar dakikalarca araçlarının camının buzunu temizlemek zorunda kaldı. Kars’ta soğuk hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

