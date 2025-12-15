Rüşvetten tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Silivri'de büyük şok yaşadı. Geçen hafta tutuklanan Enver Aysever'e 'Geçmiş olsun' diyerek elini uzatan İmamoğlu'nun; 'Hırsızların elini sıkmam ben' cevabıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz hafta hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmıştı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilen Aysever'le ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEK İÇİN ELİNİ UZATTI

Cumartesi günü Sabah'ın haberine göre eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever'le konuştu. Bu isimler Aysever'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, o sırada İmamoğlu'nun araya girdiği öne sürüldü.

İmamoğlu'na Silivri'de şok! "Hırsızların elini sıkmam" diyerek rest çekti

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM BEN"

Tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam" dediği iddia edildi. İmamoğlu ve Aysever arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası