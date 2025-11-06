Heba Olan Dünler şarkısını kim söylüyor? Popüler şarkının sahibi merak ediliyor

Son günlerde özellikle TikTok ve YouTube Müzik listelerinde zirveye yerleşen "Heba olan dünlere mi yanayım? Herkes beyaz bi ben mi karayım? sözleriyle dinleyenlerin kalbine dokunan "Heba Olan Dünler" büyük ilgi görüyor. Ancak şarkını orijinal sahibi ve kim tarafından söylendiği kafalarda soru işareti bıraktı.

HEBA OLAN DÜNLER ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

"Heba Olan Dünler" şarkısını söyleyen ve piyasaya süren isim S3R Music adlı müzik projesidir.

Şarkı duygusal tarzıyla öne çıkmaktadır. "Heba Olan Dünler" Yayınlandıktan kısa süre sonra YouTube'da milyonlarca dinlenmeye ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

S3R MUSİC KİMDİR?

"Heba Olan Dünler" ile geniş kitlelere ulaşan S3R Music, Şerif Ali Boztepe tarafından kurulan ve yönetilen bir müzik oluşumudur. Ayrıca "Ay Işığında", "Bilsen", "Geçmiyor", "Neva-i Hüzün", "Sarmaşık", "Sükut" gibi single çıkartmıştır.

Şarkının başarısının ardından özellikle sosyal medyada, Berrin isimli sanatçı tarafından seslendirilen remix ya da cover versiyonları da popülerlik kazandı. Ancak eserin hakları ve en çok bilinen kaydı S3R Music'e ait olduğu bilinmektedir.

HEBA OLAN DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ

Heba Olan Dünler

Çare yok mu bu cihanda?

Ehli olmuşum elemlerin..

Geldi gece yine bak bir anda..

Şuuru bitmiş bilenlerin..

İzah edemem beni bana

Aczim melûlse hep sabaha

Bu gözyaşım da yeni daha

Kurumuş yüreğimdeki vaha..

Söyle sana kefaretim ne?

Yaktın yine beni ihanetinle

Söyle yalan de kehanetin? ve

Bıraktın yine beni iyanetimle..

Heba olan dünlere mi yanayım?

Herkes beyaz bi ben mi karayım?

Geçip giden günlere mi yanayım?

Kapanmayan bir acı yarayım..

Varayım uyansın ömür gafletten..

Geçer mi bilmem yine sabretsem..

Daha dibi var mı mahvetsem?

Tutarsa ahım sana kahretsem?