Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor

Fatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor
Fatih Ürek, Kalp Krizi, Sağlık Durumu, Yoğun Bakım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Ekin'de geçirdiği kalp krizi sonucunda kalbi 20 dakika duran ve hastanede yoğun bakımda tedavisi görüle ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu, sosyal medyada hızla yayılan "öldü" iddiaları ile yeniden gündeme oturdu Peki, söylentilerin odağında olan Fatih Ürek yaşıyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

Televizyon dünyasındaki renkli yüzüyle sevilen bir isim haline gelen Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek doktorların hızı müdahalesi sonucunda yeniden hayata döndürüldü. 59 yaşındaki şarkıcı, o günden bu yana yoğun bakımda entübe bir şekilde hayat mücadelesi veriyor.

Fatih Ürek’ten 28 gün sonra umut veren haber… Osman Müftüoğlu kritik gelişmeyi duyurdu - 2. Resim

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek yaşıyordur. Hayati tehlikesi devam eden Fatih Ürek hakkında sosyal medyada çıkan "öldü" ve "beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki asılsız iddialar, Ürek'in yakın çevresi ve hastane tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

Şarkıcının avukatı ve menajeri tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Fatih Ürek ölmemiştir. Doktorların öngördüğü tedavi sürecine uygun bir şekilde sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.

Fatih Ürek’ten 28 gün sonra umut veren haber… Osman Müftüoğlu kritik gelişmeyi duyurdu - 1. Resim

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haftalardır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Entübe edilmiş durumda olan Ürek, kısa süreli gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu hareketin refleks olabileceği yönünde açıklamalar yapılırken nörolojik açıdan olumlu bir adım olarak da değerlendirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık dava
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerFenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi - HaberlerBakan duyurdu! LGS tarihi belli olduKandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? - HaberlerKandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır?İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyor - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyorUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu - HaberlerUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı olduVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL? - HaberlerVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL?
Sonraki Haber Yükleniyor...