Fatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor

Televizyon dünyasındaki renkli yüzüyle sevilen bir isim haline gelen Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek doktorların hızı müdahalesi sonucunda yeniden hayata döndürüldü. 59 yaşındaki şarkıcı, o günden bu yana yoğun bakımda entübe bir şekilde hayat mücadelesi veriyor.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek yaşıyordur. Hayati tehlikesi devam eden Fatih Ürek hakkında sosyal medyada çıkan "öldü" ve "beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki asılsız iddialar, Ürek'in yakın çevresi ve hastane tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

Şarkıcının avukatı ve menajeri tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Fatih Ürek ölmemiştir. Doktorların öngördüğü tedavi sürecine uygun bir şekilde sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haftalardır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Entübe edilmiş durumda olan Ürek, kısa süreli gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu hareketin refleks olabileceği yönünde açıklamalar yapılırken nörolojik açıdan olumlu bir adım olarak da değerlendirildi.