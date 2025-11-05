Fatih Ürek’ten 28 gün sonra umut veren haber… Osman Müftüoğlu kritik gelişmeyi duyurdu

Kalp krizi geçiren ve sağlık durumu stabil seyreden Fatih Ürek hakkında Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında önemli bir açıklama yapıldı. Programın konuğu olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme paylaştı.

20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURMUŞTU

Fatih Ürek’in evinde kalp krizi geçirdiği sırada kalbinin 20 dakika boyunca durduğu, yapılan yoğun müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürüldüğü öğrenilmişti. Yaşadığı bu kritik sürecin ardından hastanede yoğun bakım tedavisi süren Ürek’in durumu, sevenleri tarafından endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

AVUKATINDAN “FATİH ÜREK ÖLDÜ” HABERLERİNE AÇIKLAMA…

Ünlü ismin tedavi gördüğü hastaneden yapılan ilk resmi açıklamada, Ürek’in kalp krizi sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu belirtilmişti. Sosyal medyada çıkan “vefat etti” iddiaları üzerine ise, Ürek’in avukatı Volkan Alkılıç kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapmıştı. Alkılıç, “Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

OSMAN MÜFTÜOĞLU: GÖZLERİNİ AÇIP KAPAMASI OLUMLU BİR İŞARET OLABİLİR

Bugün yayınlanan programda, 22 gündür yoğun bakımda entübe şekilde uyutulan Fatih Ürek’in gözlerini açıp kapadığı öne sürüldü. Bu gelişmeyi değerlendiren Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek’in göz hareketlerinin reflekse dayalı bir durum olabileceğini, ancak aynı zamanda bilinç tepkisi olarak da yorumlanabileceğini belirtti.

Müftüoğlu ayrıca, bu tür gelişmelerin hastanın tedavi sürecinde umut verici bir adım olarak değerlendirilebileceğini, fakat kesin sonuca varmak için doktor açıklama ve raporlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.