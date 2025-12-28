T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/514

Karar No:2025/625

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : DUYGU KURT, Sami ve Meral kızı, 19/09/1990 İSTANBUL doğumlu, Osmangazi Mah. Papatya Cad. Elif Gülseren Apt. No:10 12/5 Esenyurt- İSTANBUL TC Kimlik No:32741281738

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ / YERİ : 13/01/2025 - , 08/07/2024 - , 16/12/2023 - , 25/05/2024 - , 02/02/2024 -

İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 01/10/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile " Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK.nun 191/1 mad.)" suçundan Muhakemenin Durmasına kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.