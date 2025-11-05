Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden 76 yaşındaki sanatçı, burada geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

MUAZZEZ ABACI YENİDEN KÖTÜLEŞTİ

Doktorların hızlı müdahalesiyle anjiyo işlemi yapılan ve kalp damarlarına stent takılan Muazzez Abacı, birkaç gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınmıştı. Ancak sanatçının durumu son günlerde yeniden kötüleşti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Böbreklerinde yaşanan komplikasyon ve vücudunda oluşan sıvı birikimi nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Abacı, doktorlar tarafından yeniden yoğun bakıma alındı.

Menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent takılmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrast sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edilmiştir. Böbreklerin görevini tam yapamaması nedeniyle ciğerlerinde sıvı birikmiş ve nefes alma güçlüğü oluşmuştur. Bu nedenle tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir” dedi. Budak, ayrıca Abacı’nın sevenlerinden dua istedi.

Öte yandan Muazzez Abacı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin hastane yönetimi ve yakın çevresi tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.