Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı&#039;dan kötü haber! Menajeri duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, sağlık durumunda yaşanan yeni bir komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının menajeri Taner Budak, yaptığı açıklamada Abacı’nın böbreklerinde yaşanan sorunlar ve ciğerlerinde sıvı birikmesi sebebiyle nefes darlığı çektiğini, bu nedenle yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden 76 yaşındaki sanatçı, burada geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 

MUAZZEZ ABACI YENİDEN KÖTÜLEŞTİ

Doktorların hızlı müdahalesiyle anjiyo işlemi yapılan ve kalp damarlarına stent takılan Muazzez Abacı, birkaç gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınmıştı. Ancak sanatçının durumu son günlerde yeniden kötüleşti. 

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu - 1. Resim

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Böbreklerinde yaşanan komplikasyon ve vücudunda oluşan sıvı birikimi nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Abacı, doktorlar tarafından yeniden yoğun bakıma alındı.

Menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent takılmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrast sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edilmiştir. Böbreklerin görevini tam yapamaması nedeniyle ciğerlerinde sıvı birikmiş ve nefes alma güçlüğü oluşmuştur. Bu nedenle tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir” dedi. Budak, ayrıca Abacı’nın sevenlerinden dua istedi.

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu - 2. Resim

Öte yandan Muazzez Abacı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin hastane yönetimi ve yakın çevresi tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Annemi öldüreceğim” mesajları gündemi sarstı! Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem yeniden ifade verdi - MagazinGüllü'nün kızı yeniden savcılıktaHerkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttı - MagazinHerkes Yunan sanıyordu… Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın memleketi şaşırttıGüllü’nün çocuklarıyla ilgili şaşırtan iddia! “Oğlu cezaevinde yattı, kızı falçata ile kendini kesmiş” - MagazinYasaklı madde ticaretinden cezaevinde yatmışAcun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak - MagazinAcun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu - Magazin‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli olduTatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladı - MagazinTatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...