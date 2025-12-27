İspanyol devi Real Madrid Kulübü, resmi internet sitesinden Arda Güler fotoğrafıyla bir duyuru yaptı. Carlo Ancelotti'nin yerine Xavi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte formayı kapan milli yıldızın bu sezon takımın vazgeçilmez bir parçası olduğu rakamlarla açıklandı.

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ve geçtiğimiz sezon adeta yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, sezon başı İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso'nun göreve getirilmesiyle birlikte farkını ortaya koydu.

Arda Güler

"İSTATİSKLERİ KANITLIYOR"

Real Madrid'in resmi sitesinde "Arda Güler her maçta oynadı" başlığıyla yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi.

Arda Güler, bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde , orta saha oyuncusu Real Madrid'in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi.

Real Madrid'in Arda Güler açıklaması

Real Madrid oyuncusu toplamda 25 maçta forma giydi; bu maçların dağılımı şu şekilde: 18 La Liga, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası. La Liga maçlarının 15'inde, Avrupa maçlarının 5'inde ve Kral Kupası'ndaki tek maçta ilk 11'de yer aldı.

Güler'in bu sezon Real Madrid'deki istatistiklerine baktığımızda, şu ana kadar 3 gol attığını ve 7 asist yaptığını görüyoruz."

