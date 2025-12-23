İspanya, Arda Güler'in maaşını konuşuyor: Fark sadece ekonomik değil
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile Barcelona'nın 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Fermin Lopez arasındaki yıllık kazanç farkı üzerinden iki La Liga kulübünün maaş politikası karşılaştırıldı.
- Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5,2 milyon euro. Fermin Lopez'in brüt maaşı ise 4 milyon euro.
- Real Madrid, genç transferlerini rekabetçi maaşlarla güvence altına alıyor.
- Barcelona, özellikle La Masia'da yetişen oyuncular için daha mütevazı maaşlar veriyor.
İspanya'da Real Madrid formasıyla iyi bir sezon geçiren Arda Güler ile Barcelona forması giyen Fermin Lopez kıyaslandı. Ancak söz konusu kıyasın, saha içi performanslarıyla değil, iki futbolcunun maaşı üzerinden yapılması dikkat çekti.
Dünyanın gözü bu transferde: 125 milyon euroluk yıldız ile Arda Güler takas edilebilir!
ARDA'NIN MAAŞI 5,2 MİLYON EURO
El Plural'de yer alan habere göre; Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5,2 milyon euro. Haberde, milli futbolcunun kazancıyla ilgili, "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakam" ifadeleri kullanıldı.
LOPEZ'İN MAAŞI 4 MİLYON EURO
Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in brüt maaşının 4 milyon euro olduğu aktarıldı. İki oyuncu arasındaki farkın, Katalan kulübünün maaş politikasından kaynaklandığı belirtildi.
Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid kazandı: Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti
"REAL MADRID GÜVENCE ALTINA ALIYOR"
İspanyol basınında gündem olan haberde, "İki kulüp arasındaki fark sadece ekonomik değil, aynı zamanda sembolik. Real Madrid, genç transferlerini genellikle baştan itibaren rekabetçi maaşlarla güvence altına alır ve sözleşmeyi pazarlama, uluslararası tanıtım ve potansiyel bir gelecekteki satış da dahil olmak üzere kapsamlı bir yatırım olarak görür. Son yıllardaki mali durumu nedeniyle kısıtlanan Barcelona ise özellikle La Masia'da veya rezerv takımda yetişen oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalasını tercih etmiştir" denildi.
ARDA GÜLER'DEN 31 MAÇTA 4 GOL
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Fermin Lopez, bu sezon 18 maçta 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 90 milyon euro olan Arda Güler ise bu sezon 31 maçta 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.