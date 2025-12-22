Türkiye Gazetesi
Barcelona'dan dev seri: La Liga'da 8'de 8 yaptılar
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup ederek, La Liga'da (İspanya futbolunun en üst düzey ligi) art arda 8'inci galibiyetini elde etti.
Spor 4 saat önce
- Barcelona, Li Liga'da 18 maç sonunda 46 puanla lider durumda bulunuyor.
- Real Madrid 46 puanla ikinci sırada.
- Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü.
Real Madrid, evinde Sevilla'yı 2-0'la geçerken; Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.
Barcelona, oynadığı 18 maçın ardından 46 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bulunuyor. Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü, iki maçı eksik Villarreal ise 35 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
