Süper Lig'de 16'ncı haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ardından canlı yayına çıkan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer dönemine dair Robert Lewandowski açıklamasıyla gündem oldu.

Galatasaray ve RAMS Başakşehir maçlarından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor engelini 4-0'lık skorla geçti. Rıdvan Dilmen, maç sonrası Robert Lewandowski ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertli kulübün transfer için Barcelona ile görüştüğünü duyurdu.

Rıdvan Dilmen

"BARCELONA İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ BİLİYORUM"

Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulunan Dilmen, "Bütçeler çok önemli. Lewandowski transferine kim 'hayır' der? Ancak bütçeler de lazım. Bir santrfor gerekiyor. ciddi bir çekişme içindeler. Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona ile görüştüklerini biliyorum ama kolay bir şey değil Laporta falan. Şampiyonlar Ligi'nde aynı puandalar, Real Madrid'le çekişme içindeler" ifadelerini kullandı.

Robert Lewandowski

17 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Robert Lewandowski, bu sezon 17 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

