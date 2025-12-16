Ustanın mesleğine saygısı

Münir Abinin bizimle çalışmak istediğini “Onlar vizyon sahibi insanlar” dediğini söyledi...

TGRT’nin evliya filmleri serisinde Zeyrek Yokuşu isimli filmin hazırlanışı ve çekimiyle ilgili hatırama bugün de devam ediyorum...

Kamera arkası da denilebilecek bu gibi hatıralar bir bakıma tarihe armağan anekdotlardır. Rahmetli Münir Özkul’un, Zeyrek Yokuşu isimli filmimizde rol almayı kabul etmediğini öğrenince "bari gidip kendisiyle tanışalım" isteğimizi kırmamıştı.

Taksim’de küçük sayılabilecek bir eve misafir olduk. Münir Abiyle tanışmak heyecan vericiydi. Gerçekten bizi çok samimi ve içten karşıladı. Kahveleri beklerken sohbete başladık. Aslında sohbet derken tabii ki daha çok o konuşuyor biz dinliyorduk. Ustanın ne hatıraları vardı ne tecrübeleri ne hayal kırıklıkları nelerden...

O uzun sohbette çekeceğimiz filmle ilgili tek kelime etmedim. Bu konuşmalara mukabil ben kendilerine sadece TGRT’nin yapacağı film çalışmalarını, Enver Abileri anlattım. Saatler ilerleyince Usta’yı daha fazla yormamak için izin istedik. Bizi kapıya kadar uğurladı, yolcu etti. Bu ziyaretten herkesin mutlu olduğu anlaşılıyordu...

Sırrı Abiyle de Taksim Meydanı'nda bir gün sonra görüşmek üzere ayrıldık. Sabah iş yerine geldiğimde film hazırlıkları devam ediyordu. Sırrı Abi biraz gecikti ama bu sefer yüzünde güller açıyordu. Münir Abinin bizimle çalışmak istediğini hatta “Onlar vizyon sahibi insanlar” dediğini söyledi. Münir Abiye senaryoyu vermek için gittiğimde fiyat konusunda kendisine “bütün filmin bütçesini versem yine de değerinizi karşılayamayız. Bundan dolayı size sadece hediye verebiliriz ve sizinle çalışma bahtiyarlığına ulaşacağız” dedim.

Bu samimi yaklaşımdan dolayı memnuniyetini iletti. Değerli olduğunu hissetmesi Münir Abiyi çok mutlu etmişti. O Koca Usta, filmin çekimleri sırasında sete zamanında gelir verilen her yönetmen isteğine ve önerisine çok büyük bir incelikle uyardı.

Filmde senaryo gereği yaptığımız türbe ziyaretinde rolünü öyle saygıyla ve öyle içtenlikle yaptı ki içimiz ısındı... Filmin çekimleri bittikten sonra kendisi yine TGRT’de Nasrettin Hoca rolünde bir dizinin çekimlerine başladı... Allah rahmet eylesin...

Mehmet Tuncer