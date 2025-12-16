Türkiye’nin konuştuğu Müge Anlı’daki kan donduran iddialara yenileri eklendi. 30 yıl önce kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan’ı öldürüp teşbih makinesinde cesedini yok ettiği iddia edilen Ercan Yılmaz’ın kızı o anlara şahit olduğunu iddia ederek “Uyuyor numarası yapıp parçalara ayırdığını gördüm. Emine'yi öldürmeden önce yerden yere vurdu. Çocuk acıyla kalkıp bana sarıldı tırnak izleri üstümde” dedi. İşte kan donduran olayda yeni iddialar…

ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ‘Emine Yıldırımcan’ olayı sonrası ortaya atılan iddialar kan dondurdu.

30 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila ve babası Safet, Emine’ye ne olduğunu öğrenmek için programa başvurmuştu. Aymila Yıldırımcan, Emine’nin annesinin ilişki yaşadığı Ercan Yılmaz isimli erkek tarafından vahşice katledildiğini iddia etmişti.

Ercan Yılmaz iddiaları reddetti

İSTİSMAR SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞ

4 yaşındaki Emine'nin kaybından üvey babası Ercan Yılmaz sorumlu tutulmuş, Yılmaz’ın ilk evliliğinden olan kızlarını istismar ettiği iddiası kan dondurmuştu. Aymila Yıldırımcan, Yılmaz’ın öz kızlarına yönelik istismar suçundan 2004 yılında cezaevine girdiğini açıklamıştı.

"TESBİH MAKİNESİNDE ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Ercan Yılmaz’ın Emine’yi defalarca darp ettiği, duvara fırlattığı ve sonra tespih makinesini kullanarak öldürdüğü iddiası Türkiye gündemine oturmuştu.

Emine'nin kuzenini 'tesbih makinesi' iddiası kan dondurdu

“PARÇALARA AYIRDIĞINI GÖRDÜM”

Tüyler ürperten olayda yeni iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı’nın programına telefonla bağlanan Ercan Yılmaz’ın ortanca kızı şunları anlattı:

Gözümüzün önünde dövdü. Sonra ben onunla yattım işte... Uyuyor numarası yapıp parçalara ayırdığını gördüm. Emine'yi öldürmeden önce yerden yere vurdu. Çocuk acıyla kalkıp bana sarıldı tırnak izleri üstümde. Yine aldı vurdu. Her yeri kendi silmişti. Talaş odasında parçaları toplayıp valize koydum. Çöpün yanına koydum.

MÜGE ANLI KONUŞMAYI KESTİ

Ercan Yılmaz’ın kızı Yılmaz’ın kendisinden arkadaşlarını eve getirmesini istediğini de söyledi. Hayvanları da istismar ettiği iddialarının ardından Müge Anlı, konuşmayı yarıda kesti, daha fazla dayanamadı. Öte yandan Ercan Yılmaz ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Duyduklarına dayanamadı, telefon bağlantısını kesti

Haberle İlgili Daha Fazlası