Taşyapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgi Turanlı, sosyal faydayı merkeze alan yaklaşımıyla sanat, dayanışma ve gönüllülüğü buluşturan çalışmalara verdiği destekle öne çıkıyor. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda hayata geçirilen “Bir Alışveriş, Bin İyilik” hareketi, bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri oldu.

TOGEM-DER’in kuruluşunun 20. yılı kapsamında düzenlenen ve açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı, Taşyapı’nın sağladığı ev sahipliğiyle yalnızca bir etkinlik değil; toplumsal bilinç oluşturan geniş katılımlı bir buluşmaya dönüştü. Organizasyon, dayanışma kültürünü güçlendiren yapısıyla farklı kesimleri aynı amaç etrafında bir araya getirdi.

Etkinlikte duygularını paylaşan Ezgi Turanlı, yaşadığı heyecanı ve sorumluluğu samimi ifadelerle dile getirdi. Bu özel güne ev sahipliği yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Turanlı, böylesi anlamlı bir çalışmanın parçası olmanın derin bir huzur verdiğini belirtti. Emine Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Turanlı, TOGEM-DER ailesiyle birlikte iyiliğe köprü kurabilmenin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Topluma dokunan projelere katkı sunmayı kurumsal bir görev olarak gördüklerini dile getiren Turanlı, Taşyapı’nın bu yöndeki duruşunu şu sözlerle özetledi:

Ezgi Turanlı’nın ev sahipliğinde Taşyapı Şişli’de iyilik büyüdü

“Emine Erdoğan Hanımefendi’nin uzun yıllardır insanlığa hizmet eden çalışmaları bizler için ilham kaynağı. Taşyapı olarak, iyiliği çoğaltan her adımda imkânlarımız doğrultusunda yer almaya devam edeceğiz.”

Bu yıl “nar” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda; bereket, birlik ve çoğalma kavramları Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda anlam kazandı. Alan, son aylarda İstanbul’un en önemli organizasyon ve etkinlik merkezlerinden biri haline gelerek uluslararası ve kültürel buluşmaların adresi oldu.

Kısa süre önce, Avrupalı galerilerin katıldığı dünyanın en prestijli sanat fuarlarından birine ev sahipliği yapan mekan; geçtiğimiz haftalarda ise Bulgar Vakfı’nın düzenlediği ve Dünya Ortodokslarının Dini Lideri İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un onur konuğu olduğu tarihi bir buluşmaya sahne oldu.

Sergilerden yardım projelerine, kültürel etkinliklerden sosyal girişimlere uzanan geniş bir yelpazeye sahip olan Taşyapı Şişli, Emine Erdoğan’ın katılımıyla farkındalığın yükseldiği TOGEM-DER etkinliği ise sosyal yardım ve dayanışmanın öne çıkması açısından önemliydi.

