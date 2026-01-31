Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta öfke dinmedi, istifa sesleri yükseldi
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, Serdal Adalı yönetimini maç öncesi ve esnasında protesto ederek istifaya davet etti.
Süper Lig'de Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta taraftarların Serdal Adalı yönetimine tepki sürdü.
Maç öncesi ısınma için sahaya çıkan takımı alkışlayan siyah beyazlı tribünler, ardından yönetime tepki göstererek "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
PROTESTO DEVAM ETTİ
Maç başlangıcında da yönetime tepkilerini devam ettiren siyah beyazlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nın hemen ardından "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
