'Kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu! 43 ilin bağlantı noktası
Kilit kavşak olarak nitelendirilen ve 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücüler, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.
- Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- Yoğunluğun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
- Polis ekipleri, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanımına izin vermiyor.
- Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.
43 İLİN BAĞLANTISINI SAĞLIYOR
Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
SIKI DENETİM SÜRÜYOR
Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.
TEDBİRLER ALINDI
Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
