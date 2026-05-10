Salgın hastalıklar insanlığı kırıp geçiriyor. Koronavirüsün ardından şimdi de hantavirüs endişesi yaşanıyor. Salgın hastalıklara çözüm arayan tıp dünyası ise teknoloji yarışını yeni bir boyuta taşıyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), sağlık alanında mevcut tedavi yöntemlerini kökten değiştirecek, tabiri caizse “ezber bozacak” teknolojiler için Çığır Açan Tıbbi Cihazlar (BtX) programını resmen başlattı.

ÖMER TEMÜR - 28 Nisan itibarıyla başvuruları almaya başlayan program, Avrupa’nın tıbbi cihaz onay süreçlerinde ABD’nin (FDA) yıllardır sürdürdüğü “hızlı koridor” uygulamasına güçlü bir cevap niteliği taşıyor. EMA aslında penisilin, matbaa ve internet gibi bir paradigma değişimi arıyor. EMA’nın ilk etapta özellikle kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıklara odaklanması ise tesadüf değil. Verilere göre, her yıl yaklaşık 20 milyon insan kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu, küresel ölümlerin neredeyse üçte biri demek.

Ajans özellikle dirençli hipertansiyon, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği ve kalp-böbrek-metabolik sendromlar gibi hâlâ etkili bir silahın bulunamadığı alanlara odaklanmış durumda. Pilot sürecin ilk etabında sadece 5 teknolojiye öncelik tanınacak. Aranan şartlar oldukça net: Mevcut tedavilerin çaresiz kaldığı, hayatı tehdit eden durumlara tamamen yeni bir çözüm sunmak. Program şimdilik yüksek riskli (Sınıf III) ve belirli aktif (Sınıf IIb) cihazları kapsıyor. En dikkat çekici detay ise üreticilerden bitmiş bir ürün istenmemesi. Henüz insan deneylerine başlamamış ancak laboratuvar verileriyle potansiyelini ispatlamış erken aşama projeler de başvuru yapabiliyor. BtX programına seçilen üreticilere doğrudan bir nakit desteği verilmiyor. Ancak sunulan paket, bir teknoloji girişimi için paradan çok daha kıymetli.

Seçilen projeler; EMA uzmanlarından ücretsiz stratejik danışmanlık hizmeti alacak, CE işareti alma süreci hızlandırılacak ve Avrupa pazarına giriş yolu açılacak. Başvurular 22 Mayıs’ta sona eriyor. Yatırımcıların gözü kulağı ise “çığır açan” buluşlarda...

TÜRKİYE’DEN “DAMAR PLAKLARINI ONARAN TEKNOLOJİ”

Türkiye’den yerli bir girişim EMA’nın dikkatini çekmeyi başardı. Damarlardaki plak oluşumunu onararak kalp krizinin kök sebebini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu teknoloji, aynı zamanda kriz anında kalp dokusunu koruyarak kalıcı hasarı durdurabiliyor. Pre-klinik verileriyle dosyasını sunan yerli buluşun BtX statüsü alıp almayacağı ise merak konusu...

