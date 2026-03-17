Suriye iç savaşı nedeniyle 2011'de durdurulan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki tren seferlerinin yeniden başlaması için çalışmalar hız kazandı. Uzun süredir atıl durumda olan demir yolu hattında bakım ve altyapı yenileme süreci başlatılırken, hattın iki aşamalı çalışmaların ardından yük ve yolcu taşımacılığına açılması planlanıyor. İlçede 15 yıl sonra yeniden duyulan tren sesi, bölge halkında ekonomik canlanma ve normalleşme umutlarını artırdı.

STRATEJİK BAKIM SÜRECİ BAŞLADI

Demir yolu hattının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için yetkililer düğmeye bastı. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek. Uzun süredir kullanılmayan hattın ilk etapta zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ekiplerin zemini tamamen modernize etmesinin ardından hattın mukavemeti ölçülecek.

AKTİF SEFERLER İÇİN GERİ SAYIM

Zemin ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Ceylanpınar hattının hem yük hem de yolcu taşımacılığına açılması hedefleniyor. 15 yıllık sessizliği bozan bu gelişme, ilçenin ekonomik kalkınması ve lojistik ağının güçlenmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Vatandaşlar, raylar üzerindeki bu hareketliliği bölgenin normalleşmesi ve ticaretin canlanması adına büyük bir umutla karşılıyor.

"15 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ TREN SESİ DUYUYORUZ"

Uzun yıllar sonra yeniden tren görmenin sevincini yaşayan ilçe sakini Orhan Sağlam, "Ceylanpınar'ımızda, Suriye iç Savaşı'ndan beri 15 yıl aradan sonra ilk kez tren sesi duyuyoruz. İnşallah iyi bir gelişme olur. Ceylanpınar'da güzel yatırımlar inşallah olur. Ceylanpınar her şeyi hak ediyor. Gerçekten kör tepede bir ilçe, her şeyden mahrum, Urfa'dan mahrum, Mardin'den mahrum, ikisinin arasında kalmış, sıkışmış bir ilçeyiz. İnşallah sesimiz duyulur daha iyi yatırımlar yapılır." diye konuştu.

