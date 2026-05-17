Buna göre, aylık ortalama geliri 280 bin TL seviyesine ulaşan ve küresel ölçekte yoğun istihdam ihtiyacı bulunan öne çıkan 7 meslek grubu şöyle:

İngiltere merkezli The Sun gazetesi , iş gücü piyasasında yükselişe geçen meslek gruplarına yönelik güncel bir veri analizi yayımladı. Hazırlanan raporda, İngitere'deki 25 yaş altındaki gençlerin uzun akademik süreçler yerine doğrudan pratik beceri ve teknik uzmanlıkla dahil olabileceği iş kolları sıralandı.

Sektörde kendini hızla kanıtlayan 25 yaş altı uzmanlar, estetik ve işlevselliği birleştirerek erken dönemde en yüksek kazanç tablosuna imza atıyor.

The Sun gazetesinin derlediği verilere göre, bu alanda genç yetenekler, uzun akademik süreçleri beklemek yerine pratik tasarım zekası ve dijital kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Görsel teknolojilerin ve dijital dönüşümün zirve yaptığı günümüzde listenin ilk sırasında kullanıcı deneyimi uzmanlığı yer alıyor.

Kendini yenilikçi programlama dillerinde ve kodlama alanında yetiştirmiş 25 yaş altı profesyoneller, sahada kazandıkları tecrübeyle kurumsal dünyada hızla yükselerek geleceğin teknoloji liderleri haline geliyor.

Teknoloji ve inovasyon dünyasının kalbinde yer alan yazılım sektörü , iş dünyasının önünde devasa bir gelişim kapısı açıyor. Klasik eğitim kalıplarını geride bırakan küresel şirketler, artık doğrudan pratik problem çözme yeteneğine ve projelere odaklanıyor.

Süreç yönetimini ve müşteri ilişkilerini çekirdekten öğrenen bu profesyoneller, başarı odaklı çalışmalarıyla yüksek gelir seviyelerine ulaşıyor.

Konut kredileri ve gayrimenkul finansmanı alanında erken yaşta sahaya inerek sektörel uzmanlık kazanan 25 yaş altı uzmanlar, piyasada güven veren birer rehber haline geliyor.

Ekonominin ve gayrimenkul sektörünün en dinamik kollarından biri olan finansal danışmanlık , güçlü iletişim becerisine ve analitik zekaya sahip gençler için büyük fırsatlar barındırıyor.

Teorik eğitim yerine sahada bizzat üreterek tecrübe kazanan genç ustalar, el emeğinin ve tasarım becerisinin karşılığını çok erken yaşta yüksek gelirle alıyor.

Sektördeki yüksek istihdam ihtiyacı, usta-çırak ilişkisiyle yetişen genç zanaatkarlar için büyük bir kazanç kapısı sunuyor.

Geleneksel zanaatların modern tasarımla buluştuğu ahşap işçiliği ve marangozluk , iş gücü piyasasında kalifiye uzman bulmanın en zor olduğu, bu yüzden de değerinin katlandığı alanların başında geliyor.

SANAYİNİN GÜVENCESİ, SEKTÖRÜN KALBİ: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

🟥Yıllık Ortalama Gelir: £36.855 (Yaklaşık 2.240.000 TL)

Uluslararası iş gücü raporlarında en dikkat çekici istihdam oranına sahip olan elektrik teknisyenliği, sanayinin ve üretimin en çok aradığı meslek grubu olarak öne çıkıyor.

Altyapı, enerji ve üretim tesislerinin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynayan elektrik uzmanları, pratik mesleki eğitim süreçlerinin ardından doğrudan iş hayatına atılabiliyor.

Sahadaki güvenlik disiplinini ve teknik uzmanlığı genç yaşta edinen teknisyenler, vazgeçilmez birer parça olarak yüksek gelir ve kalıcı kariyer imkanı elde ediyor.