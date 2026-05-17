Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürürken, ilk etapta sunduğu Ahmed Kutucu ve para teklifinden sonuç alamadı. Sarı-kırmızılı yönetim, transferde bu kez Kazımcan Karataş’ı takasa dahil ederken, Başakşehir’in 10 milyon euroluk bonservis talebinde bulunduğu öğrenildi.

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, turuncu-lacivertli kulüple yaptığı müzakerelerde takas formülünü devreye soktu.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray, 23 yaşındaki santrfor için Başakşehir’e ilk olarak Ahmed Kutucu ve para teklifini sundu. Ancak turuncu-lacivertli yönetimin Ahmed Kutucu takasına sıcak bakmaması ve bu teklifi reddetmesi üzerine sarı-kırmızılılar masaya yeni bir formülle oturdu.

TAKASTAKİ YENİ İSİM KAZIMCAN KARATAŞ

Sözcü'nün haberine göre; Ahmed Kutucu transferinden sonuç alamayan Galatasaray, Başakşehir'e bu kez Kazımcan Karataş ve para teklifini iletti. Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir'de geçiren genç sol bek Kazımcan Karataş'ın da iki kulüp arasında yürütülen transfer görüşmelerinin sonucunu beklediği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR 10 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Transfer pazarlıklarında Başakşehir kulübünün Bertuğ Yıldırım için kapıyı 10 milyon euro bonservis bedeliyle açtığı ifade ediliyor. Kulüpler arasındaki mali şartlar ve takas formülleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 19 maça çıkan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, toplam 554 dakika sahada kaldı. Bertuğ Yıldırım, bu süre zarfında takımına 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

