Bolu’da çayın fiyatını müşterilerin belirlediği 85 yıllık çay ocağı duyanı şaşırtıyor. Tüp, elektrikli ısıtıcı, deterjan kullanılmayan çay ocağında çayı içenler 5 lira da veriyor, 50 lira da. İşte Zonguldak, Bartın, Amasra’ya gidenlerin uğrak noktası olan o yer…

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 85 yıldır hizmet veren, çayın fiyatına müşterinin karar verdiği tarihi çay ocağı duyanları hayrete düşürüyor. 85 YILLIK ÇAY OCAĞI Eskiçağa köyünde yaşayan emekli şoför İsmail Demir, yarım asrı aşan süredir aynı geleneksel yöntemlerle hizmet çay ocağını 1980 yılında babasından devraldı.

BARDAKLAR KÜLLE YIKANIYOR Ormandan topladığı çam, meşe ve köknar odunlarıyla sabahın erken saatlerinde ocağı yakan İsmail Demir, 85 yıllık işletmede tüp veya elektrikli ısıtıcı kullanmıyor. Bu işletmede çay sadece odun ateşinde demlenip, bardaklar elenmiş odun külüyle yıkanıyor.

“5 LİRA VEREN DE OLUR, 50 LİRA VEREN DE” İsmail Demir, şaşırtan iş yerini şöyle anlattı: Burası babamın yeri. 85 yıldır bu işi yapıyoruz. Sabahleyin ateş yanar, akşama kadar odun ateşinde çay ayarlanır. Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, Cide, Ankara illerine gitmek isteyen müşterimiz hiç eksik olmaz. Bizde çay fiyatı aranmaz. İster alırız, ister almayız; isteyen verir, isteyen vermez. Burada kimseye çay parası sorulmaz. 5 lira veren de olur, 10 lira, 15 lira, hatta 50 lira veren de olur; biz onu geri çevirmeyiz.

DÜKKANA KİMYASAL SOKMUYOR Kurulduğu günden bu yana dükkanına kimyasal deterjanın girmediğini belirten Demir “Temizlikte de deterjan kullanmayız. Ocak külü çok temizdir” dedi.

“BURADAKİ TADI ALAMAZSINIZ” Demir “Burası Zonguldak, Bartın, Amasra gibi turistik beldelere gidenlerin uğrak noktası. Başka yerlerde, Karadeniz sahillerinde de odun ateşinde çay içtim ama buradaki tadı alamazsınız” dedi.

