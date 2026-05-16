Mardin’de bir ev sahibinin kiralık daire ilanına “Mardinliye ev yok, yabancı memur şartı var” notu düşmesi üzerine, eve talip olan Mardinli avukat durumu yargıya taşıdı. Evi tutmak isteyen avukat Gurbet Bilbay, yaşadıklarını anlatırken bunun “nefret suçu” olduğunu söyledi.

“Bekâra ev yok” ilanlarının ardından bu kez de “Mardinliye ev yok” ilanı ortaya çıktı. Mardin’de ev arayan avukat Gurbet Bilbay, bir emlak ilanında yer alan ifadeyi görünce şaşkına döndü.

İlanda, “Yabancı memur kriteri vardır” notuyla birlikte Mardinli kiracı istenmediği belirtildi.

"Bekara ev yok" ilanını gölgede bırakan olay! "Mardinliye ev yok"

AKILALMAZ 'KRİTER'E DAVA

SHOW Haber'in haberine göre ev kiralamak için emlak ofisine giden Bilbay, kendisine açık şekilde “Mardinliyseniz size ev vermiyoruz” denildiğini öne sürdü.

Yaşadığı duruma tepki gösteren genç avukat, bunun açık bir ayrımcılık ve nefret suçu olduğunu savunarak hukuki süreç başlattı.

"İDARİ PARA CEZASI ALIRLAR"

Bilbay, “Burada bir nefret ayrımcılık suçu var. Bu tarz ibareler gördüğünüz zaman bunlar kesinlikle hem idari para cezası gerektiriyor hem de savcılıktan bir suç duyurusunda bulunursanız oradan da ayrı bir ceza alırlar" ifadelerini kullandı.

