Finlandiya’nın Rusya sınırına sadece 10 kilometre mesafedeki Kuzey Karelya bölgesinde yeni altın yatakları keşfedildi.

Finlandiya devlet televizyonu ve radyo şirketi Yle’nin paylaştığı bilgilere göre, Rusya sınırına çok yakın mesafede bulunan Ukkolanvaara bölgesinde zengin altın rezervleri tespit edildi.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR POTANSİYEL"

Bölgede arama faaliyetlerini yürüten madencilik şirketi Endomines, Ukkolanvaara kaya masifinde birbirinden bağımsız dört yeni altın yatağı daha keşfettiğini duyurdu.

Şirketin üst yöneticisi (CEO) Kari Vyhtinen, yeni keşif alanının şu an aktif olarak bilinen mevcut yatakların yaklaşık 5,8 kilometre güneyinde yer aldığını kaydetti:

"Elde ettiğimiz son sonuçlar, Ukkolanvaara'daki Ukko yatağının ne kadar yüksek bir altın potansiyeline sahip olduğunu kesin olarak doğruluyor. Sadece tek bir kuyu sondajında bu kadar yüksek kalitede üç farklı altın bölgesiyle karşılaşmak, madencilik tarihinde daha önce hiç görmediğimiz, eşine rastlamadığımız bir durum."

BÖLGEYİ KALKINDIRACAK

Vyhtinen, kış şartlarında yürütülen zorlu sondaj çalışmalarının ardından ulaşılan maden kalitesinin, şirketin üretim kapasitesini ve bölgenin ekonomik değerini katlayacağına değindi. İlk tahminleri boşa çıkaran hacmin, Finlandiya’yı Avrupa’nın en önemli altın üreticilerinden biri haline getirebileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Rusya sınırına sadece 10 kilometre uzaklıkta böylesine stratejik ve milyarlarca dolarlık bir rezervin bulunmasının, bölgedeki sınır güvenliği ve stratejik hamleler açısından da yakından takip edileceği ifade edildi.

