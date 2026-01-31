Melbourne’a yaklaşık üç saat mesafedeki kasaba için 6 ila 10 milyon Avustralya doları arasında fiyat istendi. Nüfusu yalnızca beş olan Licola’daki satış kararı ülkede büyük tartışma başlattı.

Victorian ormanlarının ortasında bulunan Licola, tek bir ana cadde etrafında sıralanan birkaç bina, bir genel mağaza, karavan parkı ve benzin istasyonundan oluşuyor. Kasabanın tamamı, uzun yıllardır sahibi olan Lions Club tarafından satışa çıkarıldı. BBC’ye yansıyan bilgilere göre satış ilanı internete sessizce verildi.

KASABANIN TEK SAKİNİ TAHLİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Licola’nın tek sürekli sakini olan Leanne O’Donnell, 2022’den bu yana kasabadaki genel mağazayı işletiyor. O’Donnell ve ailesi, kasabada tam zamanlı yaşayan tek hane konumunda bulunuyor. Satış kararıyla birlikte O’Donnell’a kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve 31 Ocak’a kadar kasabayı terk etmesi gerektiği bildirilmişti.

O’Donnell, Licola’yı "insanlar için evden uzakta bir ev" olarak tanımlarken, satışla birlikte kasabanın kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.