Nüfusu beş, fiyatı milyonlarca dolar! Dünyanın en küçük kasabası insanlarıyla birlikte satışa çıkarıldı
Avustralya’nın Victoria eyaletinde yer alan Licola kasabası, içindeki insanlarla birlikte satışa çıkarıldı.
Melbourne’a yaklaşık üç saat mesafedeki kasaba için 6 ila 10 milyon Avustralya doları arasında fiyat istendi. Nüfusu yalnızca beş olan Licola’daki satış kararı ülkede büyük tartışma başlattı.
NÜFUSU BEŞ, FİYATI MİLYONLARCA DOLAR
Victorian ormanlarının ortasında bulunan Licola, tek bir ana cadde etrafında sıralanan birkaç bina, bir genel mağaza, karavan parkı ve benzin istasyonundan oluşuyor. Kasabanın tamamı, uzun yıllardır sahibi olan Lions Club tarafından satışa çıkarıldı. BBC’ye yansıyan bilgilere göre satış ilanı internete sessizce verildi.
KASABANIN TEK SAKİNİ TAHLİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Licola’nın tek sürekli sakini olan Leanne O’Donnell, 2022’den bu yana kasabadaki genel mağazayı işletiyor. O’Donnell ve ailesi, kasabada tam zamanlı yaşayan tek hane konumunda bulunuyor. Satış kararıyla birlikte O’Donnell’a kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve 31 Ocak’a kadar kasabayı terk etmesi gerektiği bildirilmişti.
O’Donnell, Licola’yı "insanlar için evden uzakta bir ev" olarak tanımlarken, satışla birlikte kasabanın kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
50 YILLIK SOSYAL MİRAS TEHLİKEDE
Licola, yaklaşık 50 yıldır dezavantajlı çocuklar ve özel gereksinimli gruplar için düzenlenen kamplara ev sahipliği yapıyor. Alpine National Park yolu üzerindeki konumu nedeniyle yolcular için de kritik bir durak olarak biliniyor. Satış kararıyla birlikte bu kampların geleceği belirsizliğe girdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Kasabanın satışa çıkarılması, çevre yerleşimlerde ve sosyal medyada büyük tepki topladı. “Leanne kalsın, kira yenilensin” çağrısıyla başlatılan imza kampanyası kısa sürede 8 bini aşkın imzaya ulaştı. Birçok kişi, Licola’nın ticari bir projeye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
LİONS CLUB: "SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ"
Lions Village Licola yönetimi, artan maliyetler, sigorta giderleri, eskiyen tesisler ve kamp katılımlarındaki düşüş nedeniyle kasabayı işletmenin mümkün olmadığını savundu. Yönetim, satıştan elde edilecek gelirin Victoria genelinde çocuk kamplarını finanse edecek yeni bir vakfa aktarılacağını duyurdu.
YENİ SAHİBİ MERAK KONUSU
Kasabanın yeni sahibinin kim olacağı ve Licola’nın nasıl bir geleceğe sahip olacağı henüz bilinmiyor. Yönetim, mülke ciddi ilgi olduğunu açıklarken, kasaba sakinleri Licola’nın mevcut kimliğinin korunmasını istiyor.