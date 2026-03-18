Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. TGRT Haber’de dile getirilen açıklamalarda, Kuşadası’nda uzun süre operasyon yapılmamasının arkasında “kurulan bir sistem” olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın’ın Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel’in de aralarında olduğu beş kişi ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Olay sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Günel’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Soruşturma kapsamında yeni iddialar da ortaya atıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kuşadası’na şimdiye kadar bir operasyonun yapılmamasının nedeninin şu an tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yargı ve emniyet çevresinden kurduğu ‘sistem’ olduğunu öne sürdü.

ATİK'TEN ÇARPICI İDDİALAR

Atik’in TGRT Haber yayınında dile getirdiği iddialara göre, Kuşadası Eski Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Dağlı, emekli olduktan sonra hukuk danışmanı oldu. Karısı Ayşegül Dağlı hâlen Belediye Meclis üyesi ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kuşadası Eski İlçe Emniyet Müdürü Özgür Balcıoğlu da Başkan Günel’in eski arkadaşı. Bir diğer iddiaya göre Balcıoğlu, FETÖ’den açığa alındı, mahkeme kararıyla geri döndü ve hâlen Kuşadası Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Bunların dışında kamuoyuna yansıyan bir başka iddia ise ‘Güvercin Masa İhalesi olarak bilinen yolsuzluk dosyasının savcı eliyle kapatıldığı’ yönünde. Dosyada, kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmişti. İddialara göre dosya Bodrum’da yaşayan emekli Savcı Ümit Öz tarafından kapatıldı.

