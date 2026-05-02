Millİ Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretmen alım sistemi kapsamında düzenlenecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) için takvim netleşti. Adayların gözü hem sınav tarihi hem de başvuru sürecine çevrilmiş durumda. Peki, AGS 2026 ne zaman? İşte AGS başvuru tarihleri

Öğretmen adaylarını doğrudan Milli Eğitim Akademisi'ne taşıyan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2026 yılı sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte binlerce aday hazırlık sürecine hız verirken, başvuru tarihleri ve sınav günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

AGS 2026 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 AGS sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak. Adayların performansları hem Akademi Giriş Sınavı (AGS) hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında ele alınacak.

AGS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

AGS 2026 başvuruları 8 Mayıs 2026 ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri e-Devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak tamamlanacak. Bu nedenle adayların e-Devlet şifrelerinin güncel ve aktif olması gerekiyor. Geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapacak adaylar için sistem kısa süreli olarak yeniden açılacak ve işlemler 23.59’a kadar devam edecek.

