ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının sona erdiğine yönelik mesajı gözler yeniden altına çevrildi. Dalgalı seyir sürerken yatırımcı “Altında yön ne olacak?” sorusuna cevap arıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir yayında piyasaların henüz net bir yön bulamadığını belirterek belirsizliğe dikkat çekti. Bölgeden gelen haber akışlarının çelişkili olduğunu vurgulayan Memiş, bu nedenle altın ve petrol fiyatlarında geniş bantlı hareketlerin sürdüğünü ifade etti.

Son dönemde dikkat çeken bir başka gelişme ise altın ile petrol arasındaki ilişki. Memiş’e göre 2026’da “altın-petrol savaşı” başladı: "Petrol fiyatları yükseldikçe altın geriliyor. Altın yükseldikçe petrol fiyatları geriliyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 4614 dolar seviyesine kapanış yaptı. Teknik olarak 4500-4800 dolar aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü belirsiz haber akışı geldiğinden dolayı geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor.

TAMAM VE DEVAM HABERİNDE YÖN NE OLACAK? İhtimallere bakıyoruz: Ya tamam ya devam. Eğer “tamam” haberi gelirse yine 5.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar sürpriz olmayacaktır. Ama tekrar savaşın devamı halinde, ateşkesin ihlali halinde tekrar 4.500 dolar seviyesini teknik olarak destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz"

Haftayı 6.800 lira seviyesinde kapatan gram altın için kısa vadede sert bir düşüş beklenmiyor. Memiş, mayıs ayında 7.000 lira üzeri kalıcılığın mümkün olduğunu, yaz aylarında ise düğün sezonunun etkisiyle 8.000 liranın aşılabileceğini söyledi: "Yaz aylarında, Temmuz-Ağustos döneminde, düğün sezonunda gram altın TL fiyatında yine 8.000 lira seviyesinin üzerinde bir yerleşme bekliyoruz. Ama mayıs ayı itibarıyla 7.000 lira seviyesinin üzerinde yerleşme ihtimali kuvvetli. Biz yine orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Sadece savaş hikâyesi yok. Altın tarafını etkileyen stagflasyon, enflasyon, büyüme endişeleri de altını desteklemeye devam ediyor"

ALTIN ARTIK 'GÜVENLİ LİMAN' DEĞİL Mİ? Altının güvenli liman özelliğini kaybetmediğini vurgulayan Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şöyle; yıl içinde sert dalgalanmalar görmeye devam ediyoruz. Ocak ayında tarihi zirveler görüldü ancak bu manipülasyon piyasasıydı, sağlıksız yükselişlerdi. Bu gerileme petrol fiyatlarının yükselmesi ve savaş dolayısıyla normaldir. Ancak bu durum altının güvenli liman özelliğini ortadan kaldırmıyor.

Altını destekleyen birçok faktör var. Özellikle bölgesel savaş riski, kalıcı enflasyon gibi etkenler altını destekliyor. Bu nedenle kısa vadeli baskılanmalar olsa da orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi sürüyor"

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN SON FIRSAT Ons altında 4.500 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu, bunun gram altında 6.300-6.500 lira bandına tekabül edebileceğini belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve teknik düzeltmelerin ardından yükselişin süreceğini vurguladı: "Temkinli olmakta fayda var ama, mayıs ayında 7.000 lira üzerinde, Temmuz-Ağustos döneminde ise 8.000 lira üzerinde kalıcılık bekliyoruz. 10 bin TL hedefinde de bir değişiklik yok. Jeopolitik riskler, siyasi gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler altını desteklemeye devam ediyor. Geniş bant aralığını göz önüne almak lazım.

"Altın daha fazla düşer mi?" sorusuna ise Memiş şu sözlerle cevap verdi: "4.500 dolar seviyesi ons altında güçlü bir destek. Bu da gram altının 6.500-6.300 lira seviyelerine gerileyebileceğini gösteriyor. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Son olarak, altın borcu olanlar için bu dönem bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Çünkü hiçbir piyasa sonsuza kadar düşmez ya da yükselmez. Teknik düzeltmeler kaçınılmazdır. Bu nedenle özellikle düğün yapacak olanlar ve altın borcu bulunanlar bu süreci fırsat olarak değerlendirebilir"

