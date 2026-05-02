Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik etti. Erdoğan, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" sözleriyle Diyarbakır ekibini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN BAK'TAN AMED SPORTİF FAALİYETLER'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyorum."

