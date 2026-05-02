Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanında açıkladığı ilk 11’de Uğurcan Çakır’ın yer almaması taraftarların dikkatini çekti. "Uğurcan Çakır neden yok, oynamıyor" soruları gündeme geldi.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli kaleci, Süper Lig’in 31. haftasında oynanan ve Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Bu nedenle Samsunspor maçında kalede Günay Güvenç yer alıyor.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'lER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

