Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik haftada Galatasaray, Samsunspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Futbolseverler dev karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik virajlarından biri Samsun’da yaşanacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede Samsunspor’a konuk olurken, sarı-kırmızılıların kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali dikkat çekiyor.

Samsunspor ise Avrupa kupaları potasını zorlamak ve üst sıralardaki iddiasını sürdürmek adına sahasında güçlü rakibine karşı puan arayacak. Karşılaşma öncesinde yayın bilgileri, maç saati ve izleme seçenekleri en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma, beIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluş maç öncesinde özel analiz programları, kadro değerlendirmeleri ve maç sonrası geniş özetlerle kapsamlı yayın sunacak. Şampiyonluk ihtimali nedeniyle sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Galatasaray açısından sezonun kaderini belirleyebilecek mücadelede sarı-kırmızılı ekip galibiyet halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek.

