Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Samsunspor-Galatasaray karşılaşması öncesi iki takımda eksikler ve kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Lider Galatasaray’ın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler ve kadro dışı kalan isimler maçın en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de 32. haftaya girilirken Galatasaray, Samsun deplasmanında şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde hem sakatlıklar hem de kart cezaları nedeniyle iki takımda da bazı önemli oyuncuların durumu netlik kazandı.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Samsunspor karşılaşması öncesi en önemli eksik isim kaleci Uğurcan Çakır oldu. Derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci bu maçta forma giyemeyecek ve yerine Günay Güvenç’in görev yapması bekleniyor. Ayrıca Gabriel Sara ve Yaser Asprilla’nın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaları beklenmiyor.

Samsunspor cephesinde ise Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Emre Kılınç’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Samsunspor-Galatasaray maçında kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11ler

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor muhtemel 11: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji

Galatasaray muhtemel 11: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış, Sane, Osimhen

Haberle İlgili Daha Fazlası