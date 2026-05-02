Son yıllarda faiz hassasiyeti olan vatandaşların yöneldiği alternatif finansman yöntemlerinden biri murabaha oldu. Ancak bu sistemi ilk kez kullanacak olanlar, işleyişi ve İslami açıdan uygunluğunu merak ediyor. Murabaha gerçekten faizsiz ve İslami açıdan uygun bir yöntem mi? Bankalar bu modelde nasıl kazanç sağlıyor?

Murabaha, bir ürünün maliyeti üzerine belirlenen bir kâr payı eklenerek müşteriye satılması yöntemidir.Son yıllarda Türkiye’de yaygınlığı artan katılım bankacılığında, dünyada “İslami bankacılık” kapsamında en çok tercih edilen faizsiz finansman yöntemlerinden biri murabahadır. Bu yöntemde finansman sağlayan kurum, ürünü doğrudan ya da vekil aracılığıyla satın alır; ardından maliyetini açıklayıp, önceden üzerinde anlaşılan bir kâr payı ekleyerek alıcıya satar.

MURABAHA NEDEN İSLAMİ AÇIDAN UYGUN?

Murabaha sistemi, vekâlet mekanizması aracılığıyla finans kurumunun mal veya hizmeti temin edip üzerine kâr ekleyerek satış yapmasına imkân tanır. Bu modelde elde edilen kâr, ticari bir faaliyetin sonucu olup helal kazanç prensipleriyle uyumlu kabul edilir. Murabaha işlemi, faiz esaslı finansman araçlarından farklı olarak faiz unsuru içermediği için İslam’ın faizi yasaklamasıyla çelişmez. Bu noktada şeffaflık ve belirlilik ilkeleri büyük önem taşır. Murabaha işleminde her iki taraf da malın gerçek bedeli ve satıcının kâr marjı hakkında bilgi sahibi olur. İşlemde belirsizlikler yoktur. Malın cinsi, miktarı, bedeli ve teslim şartları net bir şekilde belirlenir. Tarafların birbirini aldatması ve hile yapması söz konusu değildir.



Murabaha neden İslami açıdan uygundur?

MURABAHA VE DİĞER FİNAS ARAÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR

İslami finans sistemi, faizli işlemlere alternatif finansman yöntemleri sunar. Murabaha, bu yöntemlerden biridir. Murabaha’nın diğer diğer finans araçlarına bazı farklılıkları vardır.

Geleneksel kredide bankanın talebine ve kredi notuna göre müşteriye faizle borç verilirken, murabaha faiz içermez. Bankanın kazancı ticaret yoluyla elde edilen kâr üzerinden olmalıdır. Konvansiyonel kredi ise faiz üzerine kuruludur. Banka, kredi verirken belirli bir faiz oranı belirler ve bu oran üzerinden gelir elde eder.

Murabaha sözleşmelerinde malın alım ve satım fiyatı önceden açık-net şekilde bellidir. Şeffaflık esastır. Geleneksel kredilerde böyle bir gereklilik yoktur.

