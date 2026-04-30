Katılım Bankası aracılığıyla ev veya araba almak isteyen vatandaşlar, bu yöntemin dini açıdan uygun olup olmadığını araştırıyor. İslam’da faiz haram, ticaret ise helal kabul ediliyor. Peki, faizsiz finans yöntemleriyle ev ya da araba nasıl alınır? Katılım bankası aracılığıyla yapılan işlemler caiz mi?

Katılım Bankaları, faizsiz bankacılık/İslami yatırım prensiplerine (faizsizlik) dayalı olarak, bankanın aracı satın alıp müşterisine kar payı ekleyerek taksitle satması veya tasarruf havuzu yöntemiyle aracı alması prensibiyle çalışır. Banka parayı borç vermek yerine, "Murabaha" (peşin alıp vadeli satma) yöntemiyle aracı peşin alır ve müşteriye taksitli vadeli olarak satar.

​​​Murabaha, bir varlığın alım fiyatı üzerine belirli bir kâr eklenerek satılması işlemidir. Ülkemizde katılım bankacılığının dünyada ise İslami bankacılık sisteminin en sık kullandığı faizsiz finansman yöntemi olan murabaha işleminde; finansman sağlayıcı, malı doğrudan ya da vekâletle satın alır ve alıcıya satmadan önce üzerine önceden belirlenmiş ve mutabık kalınmış belirli bir kâr ekler.

KATILIM BANKACILIĞI ARACILIĞIYLA EV/ARABA ALMAK CAİZ Mİ?

İslam'a göre faiz haram, ticaret ise helaldir. Katılım bankaları, konut veya araç alımında "Murabaha" (kârlı satış) yöntemiyle, bankanın evi/arabayı peşin alıp müşteriye vadeli satması prensibine dayanır. Bu işlem, banka malı fiilen veya hükmen satın alıp sattığı sürece faizsiz ticaret olarak değerlendirilir.

KATILIM BANKACILIĞI ARACILIĞIYLA EV/ARABA ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; malın satışının ilk önce katılım bankasına gerçekleştirilmesi, sonra da katılım bankasının bu malı müşteriye satmasıdır. Bu alışverişte bahse konu malı satan firmanın muhatabı katılım bankası, katılım bankasının muhatabı da müşteri olmalıdır. Yani alınan malın faturası katılım bankasına kesilmeli, daha sonra yapılacak bir akitle de müşteriye satılmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde en azından; malı ilk önce katılım bankası adına satın alması için “katılım bankasının müşteriye yazılı bir vekâletname vermesi” ve katılım bankası ile müşteri arasında bundan sonra yapılacak sözleşmeye, “söz konusu malın, katılım bankası tarafından müşteriye satıldığına dair” bir cümle eklenmesi gerekir.

