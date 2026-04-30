ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merz arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Merz’i bir kez daha hedef alan Trump, Almanya Başbakanının kendi ülkesine zaman ayırması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya, İran tehdidinden kurtulmaya çalışanlara müdahale etmesin." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki gerilim günlerdir sürüyor.

Merz, ilk açıklamasında, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise, ABD ve İsrail’i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, "Evet bu konuda artık hayal kırıklığına uğradım ve bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" demişti.

Trumptan Almanya Başbakanı Merze sert çıkış: Kendi ülkesine zaman ayırsın

"NE HAKKINDA KONUŞTUĞUNU BİLMİYOR"

İran üzerinden ABD’yi eleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e cevap veren ABD Başkanı, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadelerini kullanarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" ifadelerinde bulunmuştu.

"ALMANYA'DAKİ ABD ASKERLERİNİN SAYISI AZALTILACAK"

Söz konusu açıklamalar tazeliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Almanya’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirten Trump, "ABD, Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması konusunu değerlendiriyor. Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ZAMANINI KENDİ ÜLKESİNE AYIRSIN"

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i bir kez daha hedef alan bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı, zamanını Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmeye ki bu konuda tamamen etkisiz kalmıştır ve göç ile enerji başta olmak üzere bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı. İran nükleer tehdidini ortadan kaldırarak dünyayı, Almanya dahil, daha güvenli bir yer haline getirenlerin işine karışmamalıdır" dedi.

ABD-ALMANYA ARASINDAKİ SON GERİLİM

ABD Başkanı Trump ile Başbakan Merz, arasındaki gerilim Merz’in ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından patlak verdi. Almanya Başbakanı Merz, geçen hafta "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından ABD'nin İran savaşından bir çıkış stratejisi olmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Trump ise, Merz'e "Ne dediği hakkında hiçbir fikri yok" karşılığını vermiş, Almanya Başbakanı'nı İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını hoş görmekle suçlamıştı.

