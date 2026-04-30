Fenerbahçe'de 83 gün sonra bir ilk: Edson Alvarez takıma döndü
Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verilen Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli formayla en son 5 Şubat'ta maça çıkan Edson Alvarez, sakatlıktan döndü.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
EDSON ALVAREZ İDMANDA
Hollanda'da ayak bileği operasyonu geçiren sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başladı.
ASENSIO BİREYSEL ÇALIŞTI
Galatasaray derbisini yedek kulübesinde tamamlayan Marco Asensio, bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı. Ağrıları artan Dorgeles Nene ise tedavi oldu.
