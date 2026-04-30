Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verilen Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli formayla en son 5 Şubat'ta maça çıkan Edson Alvarez, sakatlıktan döndü.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

EDSON ALVAREZ İDMANDA

Hollanda'da ayak bileği operasyonu geçiren sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başladı.

Edson Alvarez, en son 5 Şubat'ta Fenerbahçe forması giydi.

ASENSIO BİREYSEL ÇALIŞTI

Galatasaray derbisini yedek kulübesinde tamamlayan Marco Asensio, bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı. Ağrıları artan Dorgeles Nene ise tedavi oldu.

