Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Başkan adaylarına göre durum değerlendirmesi yapacağını ve ilerleyen günlerde konuya ilişkin bir açıklamada bulunacağını kaydeden Yıldırım, "Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, haziranda yapılan olan seçimli olağanüstü genel kurula ilişkin konuştu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAYABİLİRSEK..."

Başkan olmak gibi bir derdinin olmadığını, adayların netleşmesinin ardından açıklama yapacağını kaydeden Yıldırım, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız." dedi.

"KİM ADAY KİM DEĞİL, HERKESİ BİR GÖRELİM"

TV100'e konuşan Aziz Yıldırım, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası