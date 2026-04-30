Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın seçim kararı almasının ardından başta transfer olmak üzere kulüp operasyonları askıya alındı.

Şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe’de taraftar Domenico Tedesco’nun gönderilmesinin şokunu yaşarken, Sadettin Saran yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyordu. Ancak Saran’ın bu adımı başta transfer olmak üzere kulüp operasyonlarının da askıya alınmasına sebep oldu. Özetle hocasız kalan Fenerbahçe, başkanıyla vedalaşmaya hazırlanırken hayat bir anlamda durdu.

ZAMANLA YARIŞACAK

Derbi hezimetine kadar göreve devam etmeyi planlayan başkan Sadettin Saran ve ekibi, yeni sezonun kadro planlaması dahilinde transfer çalışmaları yapıyordu. Ama yeni hoca ve yeni oyuncular 6-7 Haziran’daki seçimden zaferle çıkacak yeni yönetime bırakıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılırsa yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Dar zamanda hoca bulunacak, transfer yapılacak, takım Avrupa’ya hazırlanacak.

