Küresel piyasalar, Amerika ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına kilitlendi. Normal şartlarda jeopolitik krizlerde "güvenli liman" olarak yükselmesi beklenen altın, son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Konunun uzmanları Hatice Kolçak, Şirin Sarı ve İslam Memiş, altındaki bu sert düşüşün perde arkasını ve önümüzdeki döneme dair senaryoları katıldıkları yayınlarda masaya yatırdı. Ekonomistlerin analizlerine göre, altın fiyatlarındaki geri çekilme tek bir nedene bağlı değil.

SAVAŞ MANİPÜLASYONU VE LİKİDİTE İHTİYACI Savaş ortamında altının yükselmesi beklenirken petrol fiyatlarının fırlaması piyasada ezberleri bozdu. Hatice Kolçak, şubat sonu itibariyle tırmanan gerilim nedeniyle piyasada çok ciddi bir nakit ve likidite ihtiyacı doğduğunu, bu yüzden yatırımcıların elindeki altını satmak zorunda kaldığını belirtti. Şirin Sarı ise Körfez ülkelerinin savaş finansmanı sağlamak amacıyla piyasaya altın sürmüş olabileceğini, bu durumun fiyatları ciddi şekilde baskıladığını ifade etti. İslam Memiş de mevcut durumu bir "savaş manipülasyonu" olarak nitelendirdi.

FED’İN ŞAHİN POLİTİKALARI Sene başında Fed’den 5-6 faiz indirimi beklenirken, ABD'de enflasyonun %4,2’ye yükselmesi ve güçlü gelen iş gücü verileri senaryoyu tamamen değiştirdi. Fed’in bu yıl içinde iki faiz artışına gidebileceği beklentisi, küresel piyasalarda nakde geçiş dalgası başlattı. Bank of America gibi dev kurumların yatırımcılarına "kâr realize edin ve nakde geçin" uyarısı yapmasıyla birlikte, başta altın ve gümüş olmak üzere borsalar ve petrol bile satış yedi. Piyasa şu an tamamen kilitlenmiş durumda yeni Fed Başkanı Kevin Maxwell Warsh'ın 17 Haziran’daki ilk toplantısını bekliyor.

Ekonomist Hatice Kolçak bu durumu şöyle anlattı: "Piyasalar ayın 17'sini bekliyor. 17’sinde Amerika Merkez Bankası önümüzdeki hafta çarşamba günü toplantı yapacak ve orada bir faiz kararı verilecek. Faiz artırmasını beklemiyoruz açıkçası. İndirmesini de beklemiyoruz. Pas geçmesini bekliyoruz. Ama yeni başkan Kevin Maxwell Warsh'ın ilk toplantısı ve onun söyleyeceğini piyasa duymak istiyor. Piyasada aşırı derecede küresel tarafta büyük bir risk var ve dolayısıyla nakit kraldır mottosuyla daha çok 17’sini bekleyecek bir piyasa olduğunu düşünüyorum"

HATİCE KOLÇAK: "UZUN VADE İÇİN ALIM FIRSATI" Sene başında 5.600 dolarla zirve yapan ons altının 4.120 dolara kadar gerilediğini belirten Kolçak, bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için net bir alım fırsatı sunduğunu söyledi. İç piyasada altının dolarla fiyatlandığını hatırlatan uzman, uzun vadede kur desteğiyle altının enflasyona karşı koruma kalkanı olmaya devam edeceğini ifade etti.

ŞİRİN SARI: YENİDEN YÜKSELİŞ İÇİN 2 ŞART VAR Son iki yılda %100'ün üzerinde prim yapan altın için bu düzeltmenin normal olduğunu savunan Sarı, kısa vadede 4.100 dolar seviyesinin kritik olduğunu, orta ve uzun vadede ise geri çekilmenin 3.800 - 3.500 dolar bandına kadar sürebileceğini söyledi. Altının yeniden kalıcı olarak yükselebilmesi içinse iki ana şartın altını çizdi: Fed'den faiz indirimi sinyalleri gelmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Sarı ayrıca, küresel düşüşe rağmen Çin ve Polonya merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini de ekledi.

İSLAM MEMİŞ: "ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARMAZ" Altının ocak ayında gram tarafında çok agresif bir yükselişle yıla başladığını belirten Memiş, bu fiyat düşüşlerinin kalıcı olmayacağını vurguladı. Yatırımcılara "Bu yıl altın al-sat yılı değil, altın ve gümüş toplama yılıdır" tavsiyesinde bulunan analist, altının hiç beklenmedik bir anda yeniden agresif rekorlar kırabileceğini ve güvenli liman özelliğini asla kaybetmeyeceğini hatırlattı.

KİM, NE YAPMALI? Uzmanlar yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: Evlenecekler ve borcu olanlar: Mevcut düşüş süreci düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya borcunu kapatmak isteyenler için bulunmaz bir şans dönemi olarak görülüyor. Uzmanlar bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Mevcut altın yatırımcıları: Hâlihazırda altın yatırımı yapmış olanların panik satışı yapmamaları, sakin kalarak orta ve uzun vadeyi beklemeleri öneriliyor. Portföy yönetimi: Geçmiş dönemlerde evini arabasını satıp tamamen altına yatıranların hatalı bir strateji izlediğini hatırlatan uzmanlar, çeşitlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Kısa vadeli belirsizliklere rağmen, geçmiş tecrübelerin de gösterdiği gibi altının orta ve uzun vadede (2027 ve sonrası için) her zaman kazandıracağı inancı korunuyor.

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