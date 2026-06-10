Tarihin en kuvvetli El Niño'su geliyor: Temmuz sonu sıcaklık rekorları altüst olacak
İklim değişikliği uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde normalin 6°C üzerinde seyreden dev bir sıcak su kütlesinin yüzeye çıkmaya başladığını belirterek küresel bir iklim krizine karşı uyardı.
Pasifik’teki bu ısınmanın tüm gezegeni etkileyeceğini vurgulayan Kurnaz, küresel ısınmış bir zemin üzerine inşa olan tarihteki en kuvvetli El Niño dalgasının kapıda olduğunu ifade etti.
Temmuz ayının sonundan itibaren sıcaklık rekorlarının kırılmasının an meselesi olduğunu da belirtti.
2003 AVRUPA FELAKETİ
Prof. Dr. Kurnaz, sıcak hava dalgalarının ölümcül sonuçlarına dikkat çekmek için 2003 yılında Avrupa'da yaşanan ve 70 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketi hatırlattı.
Sadece Fransa'da ağustos ayında 15 bin kişinin ısı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kurnaz, bu ölümlerin ardındaki gerçeği şu sözlerle aktardı:
"Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu yalnız yaşayan yaşlılardı ve o gün kapılarını çalan tek bir komşuları olsaydı bu ölümlerin büyük bölümü önlenebilirdi."
Fransa'nın bu ağır tecrübeden sonra ulusal düzeyde eylem planları kurduğunu, yaşlı nüfusu kayıt altına aldığını ve komşuluk ağlarını organize ettiğini belirten iklim uzmanı, Türkiye'nin aynı acı sınavı vermeden ders alması gerektiğinin altını çizdi.
TÜRKİYE'DEKİ RİSK: 8,5 MİLYONDAN FAZLA YAŞLI NÜFUS
Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 8,5 milyonu aştığına ve bu kişilerin önemli bir kısmının kentlerin eski dokularında, klima erişimi olmayan binalarda yalnız yaşadığına dikkat çekti.
Modernleşmeyle birlikte geleneksel mahalle dokusunun çözüldüğünü ifade eden Kurnaz, biyolojik olarak termoregülasyon kapasitesi azalan, susuzluk hissi körleşen ve dehidrasyonu fark edemeyen yaşlılar için bu yalnızlığın ölümcül olabileceğini belirtti.