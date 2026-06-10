İklim değişikliği uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde normalin 6°C üzerinde seyreden dev bir sıcak su kütlesinin yüzeye çıkmaya başladığını belirterek küresel bir iklim krizine karşı uyardı.

Pasifik’teki bu ısınmanın tüm gezegeni etkileyeceğini vurgulayan Kurnaz, küresel ısınmış bir zemin üzerine inşa olan tarihteki en kuvvetli El Niño dalgasının kapıda olduğunu ifade etti.

Temmuz ayının sonundan itibaren sıcaklık rekorlarının kırılmasının an meselesi olduğunu da belirtti.