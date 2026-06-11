KAÇUV’un İstanbul’da düzenlediği eğitim programında, 11 farklı ilden gelen 20 pediatrik hematoloji ve onkoloji hemşiresi bir araya geldi. Psikososyal bakımın güçlendirilmesini hedefleyen programda çocukluk çağı kanserinde bütüncül destek yöntemleri ele alındı.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), çocukluk çağı kanserinde psikososyal bakımın güçlendirilmesi maksadıyla düzenlediği II. Ulusal Pediatrik Kanser Psikolojisi ve KAÇUV Çalışmaları Eğitimi kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinden pediatrik hematoloji ve onkoloji hemşirelerini bir araya getirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen programa 11 farklı ilden 20 hemşire katıldı.

Eğitimde psikoonkoloji, travma duyarlı iletişim, çocuk ve ailelerle etkili iletişim, palyatif bakım, sanat terapisi ve mesleki dayanıklılık gibi konular ele alındı.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanserinde tedavinin yalnızca tıbbi uygulamalarla sınırlı olmadığını belirterek, çocuğun iyilik hâlinin ailelerin ve sağlık profesyonellerinin güçlenmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Vaka çalışmaları ve uygulamalı atölyelerle desteklenen programın, çocuklara ve ailelerine sunulan psikososyal desteğin niteliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. KAÇUV, bu çalışmayla sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sunarken, çocukluk çağı kanserinde bütüncül bakım anlayışının yaygınlaşmasına da destek olmayı amaçlıyor.

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