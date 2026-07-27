İhlas Haber Ajansı
Burdur'da esrarengiz olay! Eve gelen adam korkunç manzara ile karşılaştı
Burdur’da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Işıklar, eve gelen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Işıklar’ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, saat 17.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kendisinden haber alınmayan Fatma Işıklar'ı (61) eve gelen eşi hareketsiz halde yatarken buldu.
Şoka giren adamın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Işıklar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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