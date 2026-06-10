ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, düzenli kahve ve çay tüketen kişilerde bunama riskinin daha düşük görüldüğünü ortaya koydu. 131 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği analizde, günde 2 ila 3 fincan çay ve kahve tüketenlerde olumlu etkiler gözlemlendiği kaydedildi. Ancak uzmanlar, bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ABD'de 131 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği uzun soluklu bir araştırma, kahve ve çay tüketimi ile bunama riskinde azalma arasında ilişki bulunduğunu gösterdi. 1986-2023 yılları arasında yürütülen iki büyük çalışmanın verilerine dayanan araştırma, pazartesi günü JAMA tıp dergisinde yayımlandı.

131 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, çalışmaya katılan 131 bin 821 kişinin kendi bildirdikleri kahve ve çay tüketim alışkanlıklarını bilişsel sağlık kayıtlarıyla karşılaştırdı. Takip sürecinde 11 bin 33 katılımcıya bunama tanısı konuldu.

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Analiz sonuçlarına göre, en fazla kahve tüketen kadın ve erkeklerde bunama riski, az ya da kafeinsiz kahve tüketenlere kıyasla yüzde 18 daha düşük bulundu. Ayrıca bu grupta bilişsel gerilemenin de daha düşük oranda görüldüğü tespit edildi.

2 İLA 3 FİNCAN TÜKETENLERDE BELİRGİN ETKİ GÖSTERDİ

Araştırmada, özellikle günde iki ila üç fincan kahve veya bir ila iki fincan çay tüketen kişilerde olumlu etkinin daha belirgin olduğu belirtildi. Buna karşılık, kafeinsiz kahve tüketimi ile bunama riski arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

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UZMANI UYARDI: ‘TEK NEDEN’ KAFEİNLİ İÇECEKLER DEĞİL!

Çalışmanın bulgularını değerlendiren CBS News tıp uzmanı Dr. Celine Gounder ise sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini söyledi. Gounder, araştırmanın yalnızca bir ilişki ortaya koyduğunu, kafeinli içeceklerin bunama riskindeki azalmanın doğrudan nedeni olduğunun kanıtlanmadığını vurguladı.

Uzmanlar, kahve tüketimi dışında hayat tarzı, sağlık durumu ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Araştırmacılar, bu tür etkileri azaltmak amacıyla çalışmanın başlangıcında ciddi kronik hastalığı bulunan kişileri kapsam dışında bıraktıklarını belirtti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, elde edilen bulguların doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Uzmanlar ise bunama riskini azaltmak için kahve tüketimini artırmak yerine düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, kilo kontrolünü sağlamak ve işitme kaybı gibi risk faktörlerini takip etmek gerektiğini belirtiyor.

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