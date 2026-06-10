Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli Sabri Kocaçoban, mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunda nadir görülen bir durumla karşılaşıldı. Yapılan incelemede midesine girip duvarına tutunan bir böcek tespit edildi. Cerrahi operasyonla çıkarılan böceğin ardından Kocaçoban sağlığına kavuşurken, uzmanlar özellikle yaz aylarında doğada uyuyanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Efeler ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan ve yazın çıktığı yaylada çiftçilik ve çobanlık yapan işitme ve konuşma engelli Sabri Kocaçoban, mide ağrısı sorunu yaşamaya başladı. İlk etapta üşümeye bağlı mide ağrısı sanılan bu durum uzun süre devam edince şahıs yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Ağrı şikayetiyle gitti, midesinden canlı böcek çıktı!

MİDE DUVARINA YAPIŞIP ISIRMIŞ

Hastanede yapılan tetkikte Kocaçoban'ın çok nadir görülen bir olay yaşadığı ve ağzından midesine inen bir böcek nedeniyle mide ağrısı çektiği belirlendi. Mide asidine direnebilen böceğin hastanın mide duvarına yapışıp ısırdığı tespit edildi. Böcek cerrah Dr. Cağrı Coşkun tarafından yapılan başarılı bir operasyonla şahsın midesinden çıkartıldı.

Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu bölgelerde yazın doğal ortamda uyuyanların dikkatli olmalarını önerdi.

Ağrı şikayetiyle gitti, midesinden canlı böcek çıktı!

"HİÇ AKLIMIZA GELMEYEN ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"

Kardeşinin işitme ve konuşma engeli bulunduğunu ancak vücut sağlığı bakımından oldukça sağlam olduğunu belirten Nihat Kocaçoban, "Kardeşim engelli olduğu için okuyamadı, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Küçük şeylerden de rahatsız olduğunu belirtip doktora gitmez. Bu olay yaşandığı zaman midesinin ağrıdığından şikayetçi oldu. Biz iyileşir diye bir süre bekledik. Ancak ağrı şiddetini artırınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidip doktor Çağrı Çoşkun'a muayene olduk. Hastamızı muayene eden doktor ilginç bir tespitte bulundu” diye konuştu.

Ağrı şikayetiyle gitti, midesinden canlı böcek çıktı!

“FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM”

Kocaçoban sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastanın karnına böcek olduğunu ve normal şartlarda mide asidine karşı böceklerin yaşayamadığını ancak bu böceğin hastanın mide duvarına ısırdığını belirtti. Biz doktorun söylediklerine inanmak istemedik ama daha sonra kardeşimin midesinden alınmış fotoğraflarını görünce şaşırdık. Hastamız ameliyata alındı. Çağrı Bey'in ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların yaz dönemlerinde dikkatli olmalarında fayda var."

Ağrı şikayetiyle gitti, midesinden canlı böcek çıktı!

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