İstanbul Eyüpsultan'da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü önce bir otomobile, ardından da trafik yönlendirme levhasına çarptı. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce otomobile daha sonra da trafik yönlendirme levhasına çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45’te Eyüpsultan Bahariye üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile daha sonra trafik yönlendirme levhasına çarparak durabildi.

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

30 KİŞİ YARALANDI

Kazanın olduğunu görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

"2 YARALININ DURUMU AĞIR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Güner, "Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

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