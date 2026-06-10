Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı yatırımcılar geçen ay en çok ASTOR, IEYHO ve KCHOL hisselerinde alıcı oldu. İlk 10 hisse bazında toplam alımlar ise 372 milyon dolara ulaştı. En çok satış yapılan hisselerde ise ASELS ilk sırada yer aldı… Bu arada Borsa İstanbul’da içeride TCMB faiz kararı ve dışarıda jeopolitik gelişmeler izlenirken; 13.600 destek ve 14.250 direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların mayıs ayı işlemleri belli oldu. Veri platformu Matriks tarafından paylaşılan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay en yüksek alımı Astor Enerji (ASTOR) hissesinde gerçekleştirdi. Aselsan (ASELS) ise en fazla satış yapılan hisse oldu.

EN FAZLA ALINAN HİSSE

Mayısta yabancının en çok aldığı 10 hisse:

Şirket Değer (Milyon Dolar) ASTOR 71,40 IEYHO 58,80 KCHOL 49,00 EREGL 43,40 KTLEV 33,40 CVKMD 30,40 YEOTK 25,70 MGROS 25,30 BIMAS 17,60 TOASO 17,00

İlk 10 hisse bazında 372 milyon dolarlık alış gerçekleşti.

EN ÇOK SATILAN 10 HİSSE

Mayısta yabancının en çok sattığı 10 hisse:

Şirket Kodu Değer (Milyon Dolar) ASELS -161,40 DSTKF -148,10 AKBNK -141,40 FROTO -121,70 SASA -110,00 RGYAS -88,90 BRSAN -80,80 TUPRS -67,40 ISCTR -38,50 TURSG -37,40

İlk 10 hisse bazında -995,6 milyon dolarlık satış gözlemlendi.

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada Borsa İstanbul’da içeride TCMB faiz kararı ve dışarıda jeopolitik gelişmeler izleniyor. Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede “13.600/14.250 bandındaki kısa vadeli hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Salı günü satıcılı bir seyrin yaşandığı piyasada, BİST 100 endeksi günü %-0,86 oranında değer kaybıyla 13.741 puandan tamamladı. Piyasada yukarı ataklarda 14.250 seviyesini kısa vadeli önemli direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz” denildi.

13.600 DESTEĞİ KRİTİK

13.600 üzerinde oluşturulan yukarı atakların yeniden güç kazanabilmesi için 14.250 direncinin aşılması gerektiğine dikkat çekilen analizde, “Seans içi geri çekilmelerde 13.600 seviyesini ise önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Bu desteğin altındaki hareketlerin, 13.000 seviyesini de yeniden gündeme getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz” yorumunda bulunuldu.