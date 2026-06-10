2026’nın ilk 5 aylık dönemde %16,60 olarak gerçekleşen enflasyona karşılık, borsa endeksi 9 Haziran kapanışı itibarıyla %22 yükseldi. BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise 21 hisse, enflasyonun en az 1 katı ve üzerinde prim yaptı. Yıl başından itibaren hisse bazlı getiriler %650’ye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 2026 yılının ilk yarısı geride kalmak üzereyken oldukça dalgalı bir görünüm sergiledi. Geçen yılı 11.261’den tamamlayan endeks, 9 Haziran kapanışını 13.741 seviyesinden gerçekleştirdi. BİST 100’de bu süreçte gerçekleşen prim %22 oldu. İlk 5 aylık dönemde enflasyon %16,60 olarak gerçekleşirken, borsa endeksi TÜFE üzeri getiri sunarak yatırımcısını korudu.

HİSSE GETİRİLERİ %650’YE…

Öte yandan hisse bazında bakıldığında ise BİST 100 kapsamındaki şirketlerin 21’i, beş aylık enflasyonun en az 1 katı ve üzerinde prim yaptı. 9 Haziran kapanış fiyatlarına göre enflasyonu katlayan 21 hisse ve yıl başından itibaren getirileri şöyle gerçekleşti:

Hisse Fiyat Getiri (%) KTLEV 160,00 TL %647,51 DSTKF 2,550,00 TL %359,46 EUPWR 87,85 TL %167,84 ASTOR 299,00 TL %155,77 TKFEN 144,40 TL %105,11 BSOKE 33,22 TL %103,80 GESAN 87,15 TL %87,82 SKBNK 13,15 TL %69,87 EREGL 38,64 TL %64,42 SARKY 28,32 TL %59,47 CVKMD 42,12 TL %59,18 KRDMD 39,08 TL %54,71 ASELS 357,25 TL %54,19 BTCIM 5,84 TL %53,28 ODAS 7,38 TL %45,56 BIMAS 383,75 TL %43,06 GUBRF 479,25 TL %37,72 QUAGR 3,91 TL %37,19 KUYAS 73,30 TL %37,01 TABGD 281,00 TL %36,84 CCOLA 78,35 TL %35,46

DİKKATLER TCMB’DE…

Bu arada iç piyasalarda dikkatler yarın açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. TCMB, Orta Doğu’daki savaşın başladığı mart ve nisan aylarındaki toplantılarında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Piyasa fonlamasını ise %40 olan faiz koridorunun üst bandından gerçekleştirmeye devam ediyor.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 11 Haziran’da faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği tahmin edildi.

“FAİZ, KADEMELİ OLARAK…”

Analizde, “Ekonomi yönetiminin, büyümede yavaşlama ve Hürmüz Boğazı’nın açılması ihtimaline karşılık, örtülü faiz indirimi penceresini de açık tutmak istediğini anlıyoruz. Baz senaryomuzda TCMB’nin Temmuz-Ağustos aylarında fonlamayı kademeli olarak politika faizi seviyesine çekmesini bekliyoruz. Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarında da 100’er baz puanlık faiz indirimi beklediğimiz bu senaryoda, sene sonu politika faizi öngörümüz yüzde 34” denildi.